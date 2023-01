Roma, presentato il calendario "The Legend of Kaira" del fumetto e film di Emanuela del Zompo

Villa Rosa Hotel, Emanuela Del Zompo, regista, autrice ed interprete de La Legenda di Kaira, tratto dall’omonimo fumetto scritto dalla stessa, ha presentato il calendario The legend of Kaira (versione italiano/inglese) che ha avuto il patrocinio dell’Istituto per la Cultura Italiana e partner di stampa l’associazione culturale Area Cultura.Presente in sala il cast formato da Emanuela Del Zompo (Kaira), Stefania Visconti, Natalia Simonova, Cristina Roncalli, Angelica Loredana Anton, Gennaro Ruggiero, Daniele Pacchiarotti, Michael Segal, Adriana Russo, Gaia Leonetti, Sergio Jacomoni, Roberto Usai, Gabriele Capri, Roberta Garzia ed il piccolo jacopo. La produzione ringrazia Asd Grey House per il cavallo Iron. Il film è un tributo a Rosanna Gambone, scomparsa lo scorso anno, che ha ricoperto il ruolo del narratore.E’ stato presentato anche il fumetto in inglese che insieme al cortometraggio The Legend of Kaira finalista al Fear Faire Film Festival di San Bernardino in California, il 13 gennaio 2023 sarà proiettato in America in presenza della regista invitata a dialogare con il pubblico americano.“Sono molto orgogliosa di questo progetto, era il sogno di Rosanna Gambone e mio, arrivare negli Stati Uniti, e far conoscere anche il nostro territorio dove i primi due cortometraggi sono stati realizzati (Acquaviva Picena e Todi, Marche e Umbria). Sono emozionata per questo viaggio oltreoceano che considero una nuova avventura artistica. Mi aspettano tante novità, in primis Franco Brescia produttore di Teleitalia Los Angeles ed il corriere di Los Angeles, condurrà una puntata speciale con una mia intervista per raccontarmi attraverso il mio percorso artistico che mi ha portato dalle Marche a Roma e dall’Italia in America, passando per Monte-Carlo dove ho passato un periodo dal 2003 al 2004 per scrivere la biografia di Grace di Monaco, libro pubblicato nel 2007 da Bastogi editore".