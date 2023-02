Roma, riqualificazione Stazione Trastevere, M5S: "Gualtieri e Patanè si sono intestati nostro progetto"

"Ancora una volta, con compiacimento, ci congratuliamo con il Sindaco per aver presentato un risultato del nostro lavoro: la riqualificazione del piazzale della stazione di Trastevere. Ma nell'annuncio di Gualtieri e Patanè sugli interventi in corso, è evidente un'ennesima appropriazione della paternità di progetti ideati e avviati dalla nostra Giunta capitolina".Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri dei gruppi capitolini del M5S e della lista civica "Virginia Raggi" - Ecologia e Innovazione, e il consigliere ed ex assessore al Municipio XII, Alessandro Galletti (M5S)."E' giusto che i cittadini conoscano genesi e implementazione di opere fondamentali per la città che ora potranno vedere realizzate grazie all'eredità che abbiamo lasciato. Cantieri, eliminazione delle auto e spazio a percorsi pedonali, servizi, intermodalità, rifacimento della stazione e ulteriori collegamenti, ciò che l'attuale Amministrazione Pd presenta come propria azione politica innovativa, altro non è che uno degli obiettivi da noi portati avanti per lungo tempo, anche con l'ostracismo degli altri schieramenti politici.Da sempre consideriamo la Stazione di Trastevere un punto nodale, area da sistemare e valorizzare. Abbiamo cercato di ovviare a immobilismo e a criticità di anni con i nostri interventi, con una reale presenza sui territori e con la disponibilità economica derivante da una gestione trasparente e razionale della cosa pubblica. Ma Gualtieri si intesta cose, questo ormai è riconoscibile come suo tratto distintivo", concludono.