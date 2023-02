Roma, Rocca: "Sono sicuro che con Gualtieri non ci saranno tensioni, fare come cane e gatto non va bene"

Il neogovernatore del Lazio, Francesco Rocca, e il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, fanno parte di diversi gruppi politici, ma sembra che intendano collaborare."Sono sicuro che con Gualtieri, nell'interesse dei cittadini, non avremo le stesse tensioni che ci sono in Lombardia. Questo gioco da cane e gatto non fa bene alla nostra comunità e soprattutto a Roma", dice Rocca ai microfoni del programma di Rai Radio 1 "Un Giorno da Pecora", durante il quale ha anche mantenuto la promessa di tagliarsi il pizzetto in diretta.Con Gualtieri, precisa il governatore, "per una correttezza istituzionale ci vedremo subito dopo l'insediamento". Scherzando sul taglio del suo pizzetto, conclude: "È Gualtieri che ha un'abilita particolare: di non essere visibile".