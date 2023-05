Roma Sparita, oggi il lancio di un film dedicato al grande Ettore Roesler Franz e ai suoi capolavori

"Ettore Roesler Franz e Roma Sparita” è un documentario che omaggia la bellezza della città eterna sarà presentato in Roma oggi pomeriggio, giovedì 11 maggio h. 17,30, presso la galleria Micro Arti Visive in viale Mazzini 1 in occasione della consegna dei Premi 2022 e 2023 (Acquarello, Roma Sparita, Tivoli, Presepio, Poesia e Fotografia) intitolati dalla famiglia alla memoria del grande acquarellista romano proprio in coincidenza con il 178esimo anniversario della sua nascita.

Il documentario, realizzato da Francesco Roesler Franz insieme a Noemi Colitti, - che ha curato il montaggio e la colonna sonora, - e a Cinzia Allito, - la voce narrante, - conduce alla scoperta di un'epoca passata e regala una nuova visione della Roma ottocentesca. La colonna sonora sottolinea la bellezza delle immagini e completa un'opera di grande valore artistico e culturale.

Il documentario intitolato "Ettore Roesler Franz e Roma Sparita", che racconta in 50 minuti la storia di uno dei più grandi artisti italiani del XIX secolo e la Roma di un tempo ormai passato, è stato fortemente voluto da Francesco Roesler Franz, pronipote di Ettore, che ha curato il soggetto, la sceneggiatura, i testi e la regia.

Il filmato, disponibile su YouTube, è accompagnato dalla voce di Cinzia Allito, attrice poliedrica e raffinata che da anni è considerata una delle migliori docenti di dizione, fonetica e tecnica interpretativa oltre che di recitazione. Grazie alla sua abilità, riesce a trasportare lo spettatore in un viaggio nella Roma di un tempo ormai scomparsa, attraverso le opere e le vicende di uno dei più grandi acquerellisti italiani.

Il documentario non solo è dedicato a Ettore Roesler Franz (Roma 1845-Roma 1907) e ai suoi due migliori amici Ettore Ferrari ed Ernesto Nathan, ma, allo stesso tempo, è un tributo alla città di Roma, che grazie alla sua bellezza e al suo fascino riesce ancora oggi a catturare l'immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo.

Nel documentario viene esaltata non soltanto l'importanza della serie denominata Roma Sparita formata da 120 acquerelli di proprietà del comune di Roma che nascondono profondi significati esoterici, ma anche una serie di acquerelli, meno conosciuti ma altrettanto suggestivi, che ritraggono la via Appia antica, gli antichi acquedotti romani e le paludi laziali.

L'artista è stato analizzato a 360 gradi, essendo stato Ettore Roesler Franz anche uno dei primi pittori fotografi al mondo e le sue foto sono considerate rivoluzionarie, avendo anticipato la tecnica fotografica dei moderni fotoreporter.

Viene altresì ricordato l'affetto del pittore romano sia con la comunità ebraica di Roma sia con la città di Tivoli, che gli ha concesso la cittadinanza onoraria.

Così come sono stati evidenziati gli stretti rapporti di amicizia intercorsi tra Ettore Roesler Franz e il mondo artistico britannico, tra cui in particolare il suo rapporto di amicizia con John Ruskin, il più importante intellettuale britannico dell'Ottocento.

"Ettore Roesler Franz e Roma Sparita" è stato realizzato con la collaborazione di Noemi Colitti, esperta di musica e tecnologia applicata alla sonorità, che ha curato la colonna sonora e il montaggio. Il grande lavoro svolto da Noemi Colitti- anticipa Pierluigi Roesler Franz famoso giornalista romano ed erede del grande artista scomparso- sarà premiato dalla famiglia Roesler Franz domani, 11 maggio 2023, proprio nel giorno della ricorrenza della nascita del pittore nato a Roma nel 1845, con la consegna alla musicista dell'annuale premio "Roma Sparita".

Nella stessa giornata sarà presentato alle ore 17,30 presso la galleria Micro Arti Visive in viale Mazzini 1, il fumetto intitolato "All'ombra della piramide di Caio Cestio Epulone" disegnato da Mauro Moretti e tratto dall'omonima spy story scritta da Francesco Roesler Franz che ha curato anche la sceneggiatura del fumetto.

Mauro Moretti resterà in mostra dal 12 al 18 maggio 2023. Una mostra sarà dedicata al fumetto con l’ultimo lavoro di Mauro Moretti "All'ombra della piramide di Caio Cestio Epulone" con ingresso libero dal 12 al 18 maggio 2023 dalle 15,30 alle 19,30.

Mauro Moretti, nato come disegnatore di fumetti (Corriere dei Piccoli, Corriere dei Ragazzi, Sorrisi e Canzoni Tv) ha realizzato anche due video musicali a fumetti per Roberto Vecchioni. Da circa 30 anni realizza storyboards e shooting boards per moltissime agenzie di pubblicità italiane e internazionali. Nei teatri italiani porta in giro un suo spettacolo dove disegno dal vivo sulla musica, due spettacoli di teatro canzone (teatro Goldoni, Venezia) con sua realizzazione di scenografie e disegni live durante la musica. Per le aziende utilizza la grande velocità di realizzazione in real time durante i brain storming per realizzare le idee che i partecipanti portano avanti. Collabora con il quotidiano La Gazzetta di Reggio, dove racconta a disegni fatti di cronaca.

Per Roma Capitale dunque un evento da non perdere.