Roma: "Spatium urbis", indagine per uno spazio pubblico vivibile e sicuro

Un questionario per raccogliere risposte e punti di vista sulla città per formulare proposte in ottica di genere che possano cambiare lo spazio urbano.È aperta alle risposte dei cittadini l'indagine “Spatium urbis”, promossa dalla Commissione capitolina Pari Opportunità in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma e ispirata al lavoro delle esperte di Sex & the City con l'Atlante di genere della città di Milano di Azzurra Muzzonigro e Florencia Andreola.Un lavoro a cura di Alice Fischetti ed Elisa Leoni, coordinate dalla professoressa Mariella Nocenzi, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione sociale per la sostenibiltà, l'innovazione e l'inclusione di genere.“Una città delle donne è un vantaggio per la collettività intera, in termini di luoghi ad accessibilità sicura, vivibilità e convivenza democratica, ma come facciamo a conoscere i vissuti reali di chi attraversa Roma tutti i giorni fra lavoro più o meno retribuito, desideri da realizzare, storie di violenza ed esclusione, percorsi di autonomia e autodeterminazione? - si è domandata la Presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità Michela Cicculli - Quale relazione esiste tra vivibilità dello spazio urbano e convivenza democratica? Qual è il nesso tra accessibilità e opportunità vere e concrete come lavorare e andare a scuola. Come la città reagisce alle esigenze delle giovani coppie, di ragazze e ragazzi trans che si affacciano sul mondo, di anziani soli con disabilità?”.“Consideriamo importante conoscere le percezioni che le persone hanno dello spazio urbano e comprendere la loro relazione con la città – spiega Cicculli - uno sguardo non binario tra centro/periferia, uomo/donna dentro/fuori che non cerca dicotomia, ma dialogo pratico e teorico tra vissuti urbani. A questo fine nel questionario si cercherà di coinvolgere quante più persone possibile in tutto il territorio capitolino. L’obiettivo è raccogliere dati in ottica di genere che verranno poi analizzati per formulare proposte concrete di azione per il cambiamento”.Nella prossima sessione della Commissione Pari Opportunità, in programma giovedì 27 aprile, saranno approfonditi i temi legati al questionario sullo spazio urbano di Roma, sulla sua vivibilità e sull’utilizzo da parte delle cittadine e cittadini, oltre che sulle questioni di genere correlate.Il percorso coinvolge le commissioni Pari Opportunità dei municipi al lavoro sui territori con atti, passeggiate partecipate e iniziative pubbliche e che saranno protagoniste nella diffusione del questionario insieme al portale per la partecipazione di Roma Capitale.Il questionario è anonimo e i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente in forma aggregata e a fini di ricerca e tesi.