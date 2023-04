Roma, termovalorizzatore, Volpi (FdI): "Il Pd scarica Gualtieri o Ruotolo parla a titolo personale?"

“Sui rifiuti il Partito Democratico del Lazio ha detto tutto e il contrario di tutto, ma su una cosa è stato chiaro: costruire il termovalorizzatore e portare i rifiuti di Roma nei Comuni della Città Metropolitana.Il sindaco Gualtieri, più volte interpellato dai Sindaci della Città metropolitana, sosterrà la linea della nuova segretaria nazionale Schlein di sottoporre la scelta all’esito di un referendum o proseguirà sulla via indicata dal Pd laziale in rottura con il partito nazionale?Mi auguro che ogni scelta sia posta in essere per una gestione responsabile del servizio e non pregiudicata dall’ideologia del “rifiuti zero” che costruisce termovalorizzatori”.Così, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Volpi.