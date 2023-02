Roma: Volley Scuola - Trofeo Acea festeggia 30 anni di storia

Festeggia trent'anni di storia il Volley Scuola- Trofeo Acea, il più longevo torneo che celebra il rapporto sinergico tra pallavolo e scuola. Presentata presso il Salone d'Onore del Coni, la festa dello sport riservata alle scuole superiori del Lazio è diventata nel tempo un contenitore di socialità, cultura, creatività e sana competizione agonistica.La manifestazione, organizzata dalla Fipav Lazio in sinergia con Acea, da febbraio ad ottobre accompagna professori e alunni in un percorso che dalle palestre scolastiche si sposta poi sulle spiagge, grazie al Beach Volley Scuola, fino ad abbracciare il Sitting Volley Scuola e includere in questo modo normodotati e studenti con disabilità, arrivando infine ai seminari di cittadinanza attiva e ai concorsi paralleli che mettono in gioco il lato artistico dei giovani.Il progetto ideato trent’anni fa da Luciano Cecchi, attuale vicepresidente Fipav, unisce le generazioni con il filo rosso della passione per la pallavolo.Per il trentennale torna a disputarsi dal 14 febbraio il torneo di pallavolo indoor, “sospeso” per tre anni a causa dell’emergenza sanitaria: al via 179 squadre, divise nelle categorie Junior (massimo 2 atleti tesserati in società di pallavolo per ciascun team) e Open (nessun limite), maschili e femminili.Nonostante le limitazioni alla pratica sportiva, nel periodo dell'emergenza Covid la Fipav Lazio ha portato avanti decine di seminari, prima attraverso la dad e poi in presenza, mettendo al centro della propria azione educativa valori come la salvaguardia dell’acqua, il rispetto dell’ambiente, la carta olimpica, la lotta alle devianze e al bullismo.Esaltando la dimensione culturale del torneo, Volley Scuola continua a rappresentare un punto di riferimento per l’universo scolastico e per il corpo docenti.La dimensione sportiva dell’evento è stata esaltata dal beach volley, che nel 2022 ha stabilito un record assoluto: mai, in Italia, si era disputato un torneo scolastico sulla sabbia con 749 squadre iscritte. Numeri destinati a crescere nel 2023.Volley Scuola - Trofeo Acea è patrocinata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale, dalla Regione Lazio, da Città Metropolitana, da Roma Capitale e da altri importanti partner culturali protagonisti dei seminari come la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, oltre che da enti di assoluto prestigio come l’Istituto per il Credito Sportivo, CONI Lazio, Comitato Italiano Paralimpico, Istituto per il Credito Sportivo e Fondazione Cristo Re.Saranno sei i seminari, tutti in presenza e registrati per essere poi inviati a circa cento istituti. Sono stati pensati in relazione con alcune Giornate Mondiali legate a temi sociali molto sentiti. Saranno la base didattica alla quale gli studenti potranno ispirarsi per la partecipazione ai concorsi, la cui premiazione è prevista nell’ultima settimana di maggio, lasso di tempo in cui troveranno spazio anche le finali del torneo.– IIS Via Silvestri RomaLiceo Spallanzani di TivoliLiceo Majorana di RomaLiceo Giordano Bruno di RomaIstituto Cristo Re di RomaIstituto Cristo Re di Roma