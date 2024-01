Saldi invernali, Confesercenti Roma e Lazio: "Ci aspettiamo spesa media in linea con 2023"

“Non si tratta di essere negativi o fiduciosi, ma realisti”. Lo precisa il Presidente della Confesercenti di Roma e del Lazio, Valter Giammaria, a pochi giorni dell’avvio dei saldi invernali che prenderanno il via venerdì 5 gennaio."Purtroppo", precisa il Presidente, “non c’è tanto da stare allegri visti i dati che ci fornisce l’Unioncamere riferiscono che a Roma va peggio delle altre provincie del Lazio, dove la percentuale di perdite nel comparto dei negozi tocca il 26%, frutto di 2.186 chiusure su un totale di 6.269 dell’anno, dovuto in particolare alla crescita delle vendite on line”.“Affronteremo il 2024 - sottolinea Giammaria - sapendo di dover far fronte a molte criticità per i cantieri di Roma in programma per il Giubileo, sui quali chiediamo da mesi a Gualtieri un tavolo di confronto e indennizzi per chi è penalizzato; sul tema dell’occupazione di suolo pubblico, una risorsa economica più che un problema per l’insieme della città; sull’aumento, secondo noi sbagliato, della tassa di soggiorno, quando il tema è come far crescere il turismo destagionalizzando i periodi; senza poi considerare la sfilza di rincari tariffari che sia abbatteranno anche sulle micro, piccole e medie imprese che già soffrono per i bassi consumi, la concorrenza dell’on line e con un’economia, in generale, che vive nell'incertezza del quadro internazionale. Non sarà un anno facile".“Messo da parte il Natale e il veglione di fine anno, i cui risultati si sono confermati rispetto le attese, i Saldi invernali”, informa il Presidente Confesercenti di Roma e del Lazio, “che viste le temperature miti fino ad inizio dicembre, avevamo proposto di far slittare a febbraio, ma che la Conferenza Stato Regioni ha respinto, prenderanno avvio il prossimo venerdì 5 gennaio, e interesseranno oltre 2 milioni di persone, pari a circa il 40%, hanno deciso di fare acquisti.Ci attendiamo una spesa media che varia tra le 150, per oltre il 40% e 250 euro di quelli che hanno già deciso di cogliere l’occasione per acquistare un capi di abbigliamento importante. Il resto della popolazione si orienterà in funzione dell’occasione che troverà.Oltre l’80% acquisterà in un negozio fisico delle nostre città. Si compreranno prevalentemente calzature, maglioni e felpe, per oltre il 50%. Poi l’interesse si rivolge all’intimo, gonne e/o pantaloni, magliette, canottiere, camicie per circa il 30%. I capispalla, che rappresentano una maggiore spesa, una borsa, un abito per il 20% circa; il resto si orienterà sulla biancheria, foulard, cappelli e altri accessori, cinture, pelletteria, portafogli, poco oltre il 10%. Un volume d’affari complessivo di almeno 500 milioni di euro sul nostro territorio”.I Saldi, nonostante le vendite on line e chi, violando le norme, ha già proposto le vendite scontate, restano un grande appuntamento dello shopping del settore moda. Prenderanno avvio il 5 gennaio 2024 e si protrarranno per sei settimane, ovvero fino alla metà di febbraio e prevedono le seguenti regole, con prezzi trasparenti e condizioni chiere d’acquisto.Prezzi e sconti sono trasparenti: il prezzo di partenza è evidenziato in chiaro, ed è quello più basso praticato negli ultimi 30 giorni; lo sconto viene indicato in percentuale rispetto al prezzo di partenza; è indicato con evidenza il prezzo finale scontato Il pagamento può essere effettuato in contanti (fino al limite di 5.000 euro), ovvero con carta di debito o credito.Oltre a garantire la migliore qualità dei capi in vendita, l’esercizio assicura il rispetto delle norme in materia di commercio dei prodotti di abbigliamento e quelle sulla garanzia della conformità del bene al contratto.I prodotti in saldo, a meno che non sia diversamente indicato (ad es. capi risalenti alla corrispondente stagione dell’anno precedente), appartengono tutti a stock relativi alla stagione in corso.I prodotti in vendita rispondono alle norme in materia di etichettatura di cui al “Codice del consumo” (D. Lgs. n. 206/2005), quindi sono sicuri e recano l’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore.Le merci in vendita rispondono alle norme sulla denominazione delle fibre e sull’etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, di cui al Regolamento CE n. 1007/2011. In caso di prodotto che presenti difetti, lo stesso, in conformità a quanto previsto dal “Codice del consumo”, qualora vi sia disponibilità di altro capo analogo, verrà sempre sostituito, previa presentazione della prova d’acquisto (scontrino fiscale o di cortesia, fattura); altrimenti verrà consegnato un voucher di valore pari all’importo pagato, spendibile entro un anno dall’acquisto.In caso di mancato gradimento, il capo, se richiesto entro i 15 giorni successivi all’acquisto, (salvo diversa disponibilità manifestata dal commerciante) previa presentazione di scontrino fiscale o di cortesia o fattura, verrà sostituito, anche durante il periodo dei saldi, con altro capo a scelta dell’acquirente di pari valore (sempreché ovviamente lo stesso non sia stato usato e venga riportato nell’esercizio nello stato in cui si trovava al momento dell’acquisto); qualora non vi sia disponibilità di capi che incontrino l’interesse dell’acquirente, a questi verrà consegnato un voucher di valore pari all’importo pagato, spendibile entro un anno dall’acquisto.