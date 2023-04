Salvini: "Complimenti alla Guardia di Finanza per la straordinaria operazione antidroga"

"Oggi al largo della Sicilia, uno dei più grandi ritrovamenti di sostanza stupefacente mai effettuato in Italia.Complimenti alla Guardia di Finanza per questa straordinaria operazione: contro ogni droga e per la vita, sempre e comunque".Così, su Facebook, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, commenta il ritrovamento e il sequestro di circa 2 tonnellate di cocaina al largo delle coste siciliane, da parte della Guardia di Finanza.