Sanità: Rossi (Lazio), intervenire su carenza di medici e infermieri Asl Frosinone

“Donare il sangue è un gesto di amore verso il prossimo che può salvare la vita a molte persone. Purtroppo, però, le Avis della provincia di Frosinone da tempo non riesce a garantire le donazioni per carenza di personale medico dalla Asl.Mancano infatti medici e infermieri non solo qui: purtroppo il problema sembra essere provinciale come segnalano i cittadini di Ferentino, Fiuggi, Paliano e Trivigliano.È necessario intervenire al più presto per garantire questo servizio essenziale. Il Lazio merita una sanità all’altezza”.Lo dichiara la candidata della Lega al consiglio Regionale del Lazio, Maria Veronica Rossi.