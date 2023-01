Sanità, Scibetta (Lc Rocca): “dare la giusta centralità ai medici di base per contrastare i tempi di attesa nelle strutture ospedaliere”

"Solamente rimettendo al centro del processo sanitario questa figura, anche i tempi di attesa del pronto soccorso verrebbero notevolmente diminuiti”. Dichiara così in una nota Beatrice Scibetta candidata alla regionali del Lazio nella lista civica "Francesco Rocca Presidente" e neomamma da qualche ora del secondo genito; Piero.

“L’occupazione dei posti letto non organizzata è un altro grave problema che abbiamo. Troppo frequente capita che i pazienti siano costretti a occupare un posto letto per più di venti giorni in attesa di un intervento che in realtà potrebbero fare in due giorni. E’ chiaro – continua Scibetta – che questa dinamica generi automaticamente una mancanza generale nella disponibilità di posti letto nelle strutture sanitarie”.

“Ci sono però anche diversi punti di forza, come ad esempio le moltissime eccellenze tra i nostri medici” sottolinea la candidata della lista civica per Rocca. “E’ però fondamentale che queste eccellenze si traducano in eccellenza anche nel campo della ricerca. Ricerca che va portata avanti con meritocrazia, adeguando anche gli stipendi ai ruoli e valorizzando queste figure che a oggi sono svilite” conclude la nota Beatrice Scibetta.