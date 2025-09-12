Sanità: senza regole possibili rischi clinici ed economici

Quando la sanità diventa terreno di sperimentazione senza regole, il rischio non è solo economico. È clinico.

La vicenda della sperimentazione 2025 nel Lazio sta accendendo uno scontro frontale: da una parte la Regione, che spinge per portare in farmacia esami diagnostici complessi come ECG e Holter per ridurre le liste d’attesa.

Dall’altra, le Associazioni dei laboratori e dei professionisti sanitari, che denunciano il pericolo di abbassare gli standard di qualità e sicurezza previsti da norme precise (DM 2010, Intesa CSR 215/2020).

Il punto è chiaro: la tele-refertazione non sostituisce la presa in carico medica; la “prossimità” non può giustificare la deroga agli standard minimi; il dumping sanitario colpisce non solo i professionisti, ma soprattutto i pazienti più fragili.

Il Tar Lazio è chiamato a decidere se queste misure possano davvero essere operative senza il rispetto del cronoprogramma dell’Intesa 129/2025. La prima decisione è fissata per dicembre.

La domanda che resta aperta è: vogliamo davvero sacrificare la qualità delle cure sull’altare della velocità e dell’accessibilità? O è possibile pensare a un modello che unisca prossimità e rispetto degli standard?

Credo che l’urgenza di abbattere le liste d’attesa non possa tradursi in scorciatoie che mettono a rischio la salute.

(Tratto dal blog di Cristiano Degni)