Sanremo 2024: all’Ariston arrivano i trattori

Sono arrivati alle prime luci dell’alba 7 trattori nella provenienti dal presidio di Melegnano dopo ore di viaggio e sono stati fermati accanto al mercato dei fiori di Bussana, cittadina alle porte di Sanremo.E' l’ennesimo capitolo di una querelle che va avanti da giorni legata alla presenza di alcuni rappresentanti sul palco in una delle serate per portare la voce degli agricoltori: “Siamo determinati a restare qui fino a quando non ci daranno una risposta", ha detto un agricoltore.La Rai dal canto suo fino a ieri giustificava il mancato dialogo con una mancanza di interlocutore, specificando come il “movimento dei trattori” sia frammentato e ancora non c’è stato un dialogo concreto.Sono attesi in giornata altri 8 trattori provenienti dal Piemonte per una protesta che punta decisa verso il centro della città. Intanto sul lungomare c’è ancora la mucca Ercolina: “L’abbiamo portata dal Papa per cui può anche andare sul palco di Sanremo, noi non ce ne andiamo”, il messaggio degli agricoltori.Gli agricoltori troveranno voce all’Ariston nonostante la frammentazione nella serata di venerdì. Nell’impossibilità di avere una rappresentanza sul palco Amadeus leggerà una lettera che porrà all’attenzione del pubblico i problemi”.