Sassari: autobus sfonda cancellata e rimane in bilico nel vuoto, ferito l'autista

Tragedia evitata a Sassari dove, questo pomeriggio, un autobus di linea dell'Arst, per cause oggetto di indagine, mentre percorreva il cavalcavia di Via Sicilia è finito sul marciapiede, ha sfondato una cancellata protettiva e si è fermato in bilico sul vuoto.Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il personale sanitario del 118, che ha prestato soccorso all'autista, che ha riportato lievi ferite.I passeggeri a bordo dell'autobus non hanno riportato ferite.