Sasso (Lega): "Inserimento sport in Costituzione colma lacuna lunga 75 anni"

Con l'inserimento dello sport nella Carta Costitizionale, "si colma una lacuna lunga 75 anni. Si agevola l'accesso all'attività sportiva non solo per il benessere psicofisico, ma anche come occasione di sviluppo sociale".Così il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Rossano Sasso, dichiarando il voto favorevole del Carroccio all'inserimento dello sport nella Costituzione."Aggregazione e integrazione, per preservare i nostri figli dalla tossicità digitale. Vogliamo che tornando da scuola, invece che ostaggi di smartphone e tablet, frequentino campi da calcio, palestre, piscine. Lo dico da padre. È soprattutto pensando ai più piccoli che abbiamo fortemente voluto questa riforma costituzionale.Questa legge, unitamente alla reintroduzione dei Giochi della Gioventù e all'assunzione di migliaia di docenti specializzati in educazione motoria nella scuola primaria, rappresenta una delle battaglie storiche della Lega", ha concluso.