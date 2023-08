Savona: estate sicura, intensificati controlli territorio, un arresto per rapina

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, intensificati dal Questore di Savona in questo periodo estivo, ieri sera, a Savona, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un trentunenne italiano, con l’accusa di rapina.Poco prima delle 19,00 le Volanti sono intervenute a seguito di una segnalazione arrivata al 112 da parte di un cittadino che segnalava una persona molesta al centro commerciale “Città sul mare” nella zona di Corso Vittorio Veneto.Il quartiere è costantemente oggetto di massima attenzione e le Volanti, spesso in zona, sono potute intervenire immediatamente sul luogo, individuando il ragazzo mentre cercava di allontanarsi con diversi sacchetti di cibo prelevati da un vicino fast food.Il giovane, una volta accompagnato in Questura per le operazioni di identificazione, è stato trovato in possesso di un paio di forbici.Da una serie di accertamenti incrociati con la visione delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei presenti al momento del fatto, si è potuto accertare che l’uomo ha utilizzato le forbici per minacciare avventori e commessi del fast food per farsi consegnare la merce, fuggendo subito dopo. L’uomo è stato quindi bloccato dopo una breve fuga in via Cimarosa.L’arrestato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Sempre in Corso Vittorio Veneto, l’altro ieri è stato individuato ed identificato un quarantunenne originario del Senegal, che infastidiva i passanti.Per il comportamento molesto, anche alterato dallo stato di ubriachezza, gli è stato notificato un ordine di allontanamento dalla zona. Il provvedimento di immediata esecuzione, prevede in caso di violazione, l’arresto.