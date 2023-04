Scuola, Tripodi: ''Regione Lazio rafforzerà iniziative contro il bullismo''

"Solidarietà e vicinanza alla studentessa vittima dell'incresciosa chat dell'odio. Il bullismo si conferma una piaga sociale, su cui le istituzioni e le famiglie, insieme al corpo docente, sono chiamate a lavorare in sinergia per interrompere un'emergenza diffusa tra le nuove generazioni.La Regione Lazio rafforzerà tutte le iniziative volte a combattere questi comportamenti inaccettabili, a partire dalla scuola".Così Angelo Tripodi, presidente della Commissione Lavoro, Formazione, Politiche giovanili, Pari opportunità, Istruzione e Diritto allo studio in Consiglio regionale del Lazio.