Scuole di giornalismo. Istruzioni per l’uso. Nuovo bando di selezione alla LUISS Guido Carli di Roma.

Il programma, diretto da Gianni Riotta, giornalista di lungo corso e oggi editorialista di La Repubblica, partirà nel dicembre 2023 e prevede una formazione approfondita sulle tecniche più avanzate di scrittura, videoscrittura, data visualization, Intelligenza Artificiale, data journalism, giornalismo digitale e computazionale, coding, produzione di servizi televisivi e radiofonici, dirette, inchieste, interviste e uso dei social media.

Nel corso del biennio- spiega una nota ufficiale della Luiss-, i praticanti potranno svolgere due tirocini curriculari della durata complessiva di 4-6 mesi presso le redazioni delle principali testate nazionali ed internazionali che hanno già assunto diplomati del Master Luiss, tra cui: Financial Times, BBC, NBC, il Corriere della Sera, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Huffington Post, Il Foglio, Reuters, Mediaset, L'Espresso, Agenzia Ansa, AGI, Associated Press, Domani, La Gazzetta dello Sport, Rai, Mediaset, Sky TG24, Piazzapulita La7, Radio Capital e molti altri. Inoltre, il Master offre 15 borse di studio per l'esonero totale o parziale delle rette di iscrizione.

Gli iscritti –precisa ancora la nota della Luiss- avranno inoltre la possibilità di svolgere il praticantato giornalistico dell'Ordine, accedendo agli esami di idoneità professionale per l'iscrizione all'albo dei professionisti. Al termine degli studi e degli esami otterranno inoltre, un Master universitario europeo di primo livello.

Durante il biennio, i partecipanti avranno anche l'opportunità di lavorare nella redazione di Zeta Luiss, la testata del Master, svolgendo anche attività di fact-checking sotto la guida di esperti del network del centro di ricerca Luiss Data Lab e dell’Italian Digital Media Observatory (IDMO), hub italiano dell’European Digital Media Observatory (EDMO), che include attori di rilevanza nazionale come TIM, Rai, Gedi, Università di Roma Tor Vergata, NewsGuard, Pagella Politica, T6 Ecosystem, per combattere la disinformazione. Come dire? Alla Luiss non si fanno mancare proprio niente.