Seconda ondata #Covid-19, Zaia: "Penso che il Veneto non abbia bisogno di arrivare alla fase del lockdown"

"Si va ormai per fasce e misure che fanno scattare restrizioni. Ormai spazi per divagazioni sul tema o discrezionalità sono ridotti al minimo".A dirlo, durante la conferenza stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera (VE), è Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto."Noi - continua - possiamo vincere questa sfida come veneti. Io penso che il Veneto non abbia bisogno di arrivare alla fase del lockdown".Adesso "bisogna stare fermi, duri. Non possiamo passare di scaglione e ritrovarci misure semplicemente perché qualcuno non controlla la sua salute".