Senato: ok definitivo al dl Elezioni, 146 i voti favorevoli

Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto che contiene le misure urgenti per prolungare le operazioni di voto. Il testo, già licenziato dalla Camera dei Deputati, è passato con un via libera pressochè unanime: 146 voti favorevoli e uno contrario.Nello specifico, il testo del decreto stabilisce che le votazioni per le Elezioni e i Referendum in programma quest'anno devono svolgersi domenica dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 5, in deroga a quanto prevede la Legge di Stabilità del 2014.Il decreto riguarda le Elezioni Regionali del Lazio e della Lombardia, in programma il 12 e 13 febbraio.