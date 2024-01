Sgarbi si mostra a piedi scalzi in museo: "Vogliono farmi le scarpe? Eccole"

“‘Report‘, ‘Il Fatto’ e i 5 Stelle. Tutti insieme appassionatamente contro di me. Vogliono farmi le scarpe? Eccole!”.E' quanto ha scritto il critico d'arte e Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, in un post su Facebook a cui è corredata una foto in cui si mostra a piedi scalzi in un museo, con le scarpe accanto.Il post del Sottosegretario è riferito all'indagine partita dopo che il programma di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci ha parlato del caso riguardante il dipinto "La cattura di San Pietro", attribuito a Rutilio Manetti, scomparso dal Castello di Buriasco nel 2013 e riapparso in Toscana nel 2021.