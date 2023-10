Siena: asili nido comunali, domande entro il 31 ottobre

"Il Comune di Siena informa che entro il 31 ottobre è possibile presentare domanda di ammissione agli asili nido comunali per l’anno educativo 2023/2024.Le domande di ammissione dovranno pervenire tramite ed esclusivamente procedura on line accedendo con l'Identità Digitale (Spid - Cie - Cbns) al seguente link https://www.comune.siena.it/node/398 seguendo il percorso: Home/Aree tematiche/Istruzione/3-36 mesi nidi comunali/Iscrizioni e frequenza/Domanda di ammissione.Alle famiglie in difficoltà nella compilazione on-line sarà offerto supporto chiamando i numeri: 0577- 292388-292479 oppure con apposito appuntamento prenotandolo dopo aver contattato gli stessi numeri.Le modalità di predisposizione delle graduatorie sono consultabili al seguente link https://www.comune.siena.it/node/1561 seguendo: Home/Aree tematiche/Istruzione/3-36 mesi nidi comunali/Graduatorie nidi comunali.I nidi d'infanzia comunali aderiscono al progetto regionale misura “Nidi gratis” per partecipare è possibile presentare richiesta a seguito della riapertura dei termini fino alla data del 27 ottobre 2023: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis".E' quanto rende noto il Comune di Siena.