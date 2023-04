Sindacati, Fai-Cisl ottiene 11 seggi su 11 nel pastificio De Cecco di Fara San Martino (Ch)

Con 370 voti e la conquista di 11 seggi su 11, la Fai-Cisl conferma la propria leadership nel pastificio De Cecco di Fara San Martino, in provincia di Chieti.A darne notizia è la federazione agroalimentare cislina a seguito dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle Rsu in azienda, che ha visto la partecipazione di oltre il 71% degli aventi diritto.“Siamo molto soddisfatti per aver ottenuto la conferma di una leadership decennale che continueremo a coltivare con l’impegno, la responsabilità e l’attenzione di sempre”, commenta Franco Pescara, Segretario Generale Fai-Cisl Abruzzo-Molise, che aggiunge: “Ringraziamo tutti i sostenitori dei nostri candidati e della nostra lista, e auguriamo buon lavoro agli eletti garantendo che continueremo ad essere al loro fianco nell’ottica di migliorare la qualità del lavoro con gli strumenti della contrattazione, della bilateralità, della formazione”.Congratulazioni per il risultato raggiunto giungono anche dal Segretario Generale della Fai-Cisl nazionale, Onofrio Rota: “Complimenti a tutta la squadra regionale per il lavoro svolto sia in fabbrica che su tutto il territorio e buon lavoro ai delegati: il loro ruolo sarà sempre più importante per affermare i nostri principi di solidarietà, emancipazione, centralità della persona, soprattutto alla luce dei maggiori processi partecipativi che stiamo realizzando nell’agroalimentare e che implementeremo anche nell’ottica della proposta legislativa della Cisl per la democrazia economica. Anche la nuova piattaforma di rinnovo del ccnl dell’industria alimentare, a scadenza a novembre - conclude Rota - passerà al vaglio delle assemblee su tutto il territorio nazionale per essere approvata definitivamente e inviata alle controparti proponendo un salto di qualità su diversi aspetti, a cominciare dalla partecipazione, la sicurezza, il rafforzamento delle competenze: siamo certi che sarà una bella sfida per dare alla categoria il giusto riconoscimento e consolidare il settore come asset strategico del made in Italy”.Considerato marchio leader di pasta di alto livello, oggi terzo produttore al mondo, presente in 110 Paesi, De Cecco ha recentemente conseguito la certificazione etica SA8000 e la certificazione sulla parità di genere, inoltre ha presentato un documento per la sostenibilità comunicando di aver ridotto dell’11% le emissioni di Co2 in atmosfera.