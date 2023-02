Sisma Turchia-Siria, il nunzio apostolico Zenari: "Le persone hanno paura di tornare a casa"

E' urgente avere alloggi, coperte e vestiti pesanti per la popolazione della Siria, che è “abituata a schivare le bombe, ma non i terremoti”. Così, ai microfoni di Rai News 24, il nunzio apostolico Mario Zenari.“Anzitutto c’è la solidarietà del Santo Padre, Papa Francesco, non solo a parole anche con i fatti. In questo momento c’è una riunione tra le Caritas siriana e le varie Caritas del mondo. Domani vedrò in concreto di cosa c’è bisogno andando sul posto. Purtroppo fa molto freddo e le persone hanno paura di rientrare nelle proprie case”, prosegue, aggiungendo che le città più colpite dalle due scosse di terremoto - i cui epicentri sono stati localizzati a circa 30 km da Gazantiep e nel distretto di Elbistan, in Turchia - sono Aleppo, Latakia e Hama.“In dodici anni di guerra la gente aveva più o meno imparato a come nascondersi dalle bombe, ma da un terremoto così non ci si può difendere”, conclude.