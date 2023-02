Sisma Turchia-Siria, Tajani: "Ancora nessuna notizia dei 7 italiani dispersi"

Ancora nessuna notizia dell'imprenditore veneto Angelo Zen e della famiglia d'origine siriana, che risultano dispersi dalle due violentissime scosse di terremoto che lunedì hanno devastato la Turchia e la Siria.A dirlo è il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani."Purtroppo ancora non abbiamo notizie dei 7 italiani che non rispondono all' appello", dice il Ministro. "Abbiamo allertato la Protezione civile e fatto ciò che è possibile, stiamo cercando negli ospedali, ovunque, ma di loro nessuna notizia", prosegue.