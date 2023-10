Sora (Fr): controlli ad Alto Impatto della Polizia, coppia denunciata per detenzione di droga

a scorsa settimana, il personale della Polizia di Stato, in esecuzione di una operazione di controllo straordinario del territorio disposta dal Questore di Frosinone nell’ambito del piano “Alto impatto”, ha effettuato una serie di verifiche nella città di Sora.Gli operatori impegnati nei controlli connessi all’attività di Polizia giudiziaria hanno effettuato una serie di perquisizioni presso alcuni obiettivi, a seguito di detta attività è stata denunciata all’Autorità giudiziaria una giovane coppia di Sora per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’attività degli operatori del Settore Controllo del Territorio si è concentrata sulla zona del centro cittadino ricadente a ridosso di Piazza Santa Restituta, ove sono stati espletati numerose verifiche sugli avventori degli esercizi commerciali presenti in loco.Il fiuto infallibile del cane antidroga Odina ha permesso di rinvenire nei pressi della predetta piazza, in due luoghi differenti poco distanziati, circa 25 grammi di sostanza stupefacente che sono stati oggetto di sequestro.Nel corso dell’operazione, che ha visto coinvolto il personale del locale Commissariato di P.S. e del Reparto Prevenzione Crimine del Lazio, con l’ausilio di unità cinofile provenienti da Nettuno, sono state identificate 208 persone e sono stati oggetto di verifiche 80 veicoli.