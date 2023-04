Sport, golf, Open d’Italia Disabili – Sanofi: successo dello svedese Rasmus Lia

Rasmus Lia ha vinto, con 145 (73 72 +1) colpi, l’Open d’Italia Disabili - Sanofi, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA), disputato al Royal Park I Roveri di Fiano (Torino) par 72. Lo svedese, numero 7 del world ranking, ha preceduto di un colpo l’irlandese Aidan Grenham, secondo con 146 (+2). Terza posizione, con 147 (+3), per l’inglese Mike Browne che aveva chiuso in testa il primo round. Dopo tre successi consecutivi in questo torneo, Tommaso Perrino (10° nel world ranking) non è riuscito a calare il poker, fermandosi al quinto posto con 152 (77 75 +8). Tra gli azzurri, buona prova di Luca Sherriff, 7° con 155 (+11) e Vittorio Cascino, 8° con 158 (+14). Il torneo, giunto alla 23esima edizione, ha confermato come il golf sia uno sport accessibile a tutti e dalla forte connotazione inclusiva in linea con gli obiettivi del Progetto Ryder Cup 2023.

Rasmus Lia: il golf come nuova vita sportiva dopo l’incidente sugli sci – Terzo successo internazionale per Rasmus Lia, già a segno nel 2022 nel G4D Tour Finale @ DP World Tour Championship e nell’EDGA Algarve Open. Il 22enne svedese aveva 12 anni quando un incidente sugli sci (la sua prima passione) lo costrinse a costruirsi una nuova vita sportiva. Ora il golf è per lui un elemento cardine e i risultati sul campo dimostrano una grande predisposizione per questa disciplina.

Classifica “strokeplay pareggiata”, dominio di Luisa Ceola - Nella graduatoria “Strokeplay pareggiata”, Luisa Ceola conferma la leadership conquistata dopo le prime 18 buche e si aggiudica il titolo con 140 (68 72 -4). Per la veneta anche il titolo di “Best Woman” del torneo. Bella gara anche di Davide Fasci e Angelo Colussi, rispettivamente secondo con 147 (+3) e terzo con 148 (+4).

Classifica “stableford”, vittoria “in casa” per Alessandra Donati - Nella classifica “stableford”, Alessandra Donati, portacolori del Royal Park I Roveri insieme a Gregorio Guglielminetti, prevale con 77 punti, precedendo Mario Gazzetta (stesso punteggio, ma score peggiore nelle ultime 6 buche) e Loris Stradi, terzo con 74 punti.

Titolo italiano, Tommaso Perrino si conferma campione – Al Royal Park I Roveri festa anche per i titoli italiani con Tommaso Perrino vincitore della categoria “strokeplay assoluta”, Luisa Ceola protagonista della categoria “strokeplay pareggiata”, con Vittorio Cascino (2°) e Alessandra Donati vincitrice della categoria “stableford” davanti a Mario Gazzetta (2°).

Cerimonia di premiazione con Edoardo Molinari, vicecapitano del Team Europe alla Ryder Cup 2023 - Tanti applausi ed entusiasmo fra tutti i partecipanti alla gara durante la cerimonia di premiazione alla presenza di Tiziana Nasi, Vicepresidente Comitato Italiano Paralimpico; Edoardo Molinari, Consigliere del Royal Park I Roveri e Vicecapitano del Team Europe alla Ryder Cup 2023; Gian Paolo Montali , Direttore Generale Progetto Ryder Cup 2023; Filippo Cipriani, Public Affairs Lead Specialty Care & Immunology Sanofi; Alberto Don, Consigliere Comitato Regionale Piemonte FIG; Manon Eggermon, Director Tournament Team EDGA; Marco Aquilino, Direttore Royal Park I Roveri e Lorenzo Bernard, atleta paralimpico di canottaggio presente alle Paralimpiadi Tokyo 2020.

Circuito A.I.D. Golf Tour 2022 e Ordine di Merito italiano settore paralimpico FIG 2022 – Nell’ambito della premiazione dell’Open d’Italia Disabili – Sanofi, la FIG ha consegnato anche i riconoscimenti per i primi classificati dell’Ordine di Merito del Settore Paralimpico FIG 2022, la cui graduatoria è stata determinata dai risultati agonistici conseguiti nelle gare ufficiali. Tommaso Perrino si è imposto nella classifica “scratch”, Josè Bagnarelli ha chiuso al primo posto nella classifica “pareggiata” e Fabrizio Gardiol ha terminato in vetta alla classifica “stableford”.

I Partner – L’Open d’Italia Disabili ha avuto il supporto di Sanofi (Title Sponsor) e dei Partner Istituzionali: CIP (Comitato Italiano Paralimpico); EDGA (European Disabled Golf Association). Official Advisor: Infront.