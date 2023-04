Sport, nuoto, Coppa Len: ecco i convocati per la tappa di Piombino (Li)

Il 13 maggio a Piombino si svolgerà la seconda tappa della Coppa len di fondo sulla 10 chilometri. La prova servirà al coordinatore tecnico Stefano Rubaudo per valutare ampiamente gli azzurri in previsione delle prove iridate di Fukuoka che si svolgeranno dal 16 al 20 luglio prossimi.Venti gli atleti senior più quattro junior per un totale di ventiquattro azzurri che daranno spettacolo difronte la spiaggia di piazza Bovio. Nella prima tappa in Israele lo scorso 18 marzo trionfò una super Ginevra Taddeucci - tesserata per Fiamme Oro e CC Napoli e allenata da Giovanni Pistelli, vice campionessa europea in carica.Tra i maschi vittoria del francese Marc Antoine Olivier che beffò in volata in il campione europeo in carica Domenico Acerenza e Marcello Guidi. La superstar sarà l'olimpionico Gregorio Patrinieri che cerca il primo podio dopo il sesto posto di Eilat.Per la Nazionale Assoluta, i convocati sono: Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico Acerenza, Mario Sanzullo e Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari), Ivan Giovannoni (Esercito/Aurelia Nuoto), Davide Marchello (Aurelia Nuoto), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Rachele Bruni (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros), Silvia Ciccarella (Carabinieri/CC Aniene), Veronica Santoni (CC Aniene), Andrea Filadelli (Marina Militare/Superba), Giulia Berton (Marina Miliare/Nuoto Venezia), Sofie Callo (Fiamme Oro/Superba).Nello staff, insieme al coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, i tecnici Fabrizio Antonelli, Massimiliano Lombardi, Giovanni Pistelli, Andrea Volpini, Pietro Bonanno, Fabio Venturini, Simone Menoni, i fisioterapisti Federica Borghini, Beatrice Vietti, videoriprese Roberto Baldassarre.Per la Nazionale Giovanile, invece, sono convocati Iris Manchini (Genova My Sport), Emma Michieletti (Nuoto Venezia), Pasquale Giordano (Fiamme Oro/CC Napoli), Vincenzo Caso (Fiamme Oro).Insieme al coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, il tecnico responsabile della giovanile Roberto Marinelli.Il circuito della Coppa Len consta di sei tappe con apertura ad Eilat, in Israele, il 18 marzo e chiusura il 23 settembre a Barcellona. Una la tappa italiana il 13 maggio a Piombino. Nel 2022 dominio azzurro nel circuito e classifica generale vinta da Gregorio Paltrinieri, che ha preceduto Domenico Acerenza, Marcello Guidi e Mario Sanzullo, e tra le donne da Giulia Gabbrielleschi che ha preceduto Ginevra Taddeucci.Oltre a quella di Piombino, sono in programma altre tappe: 17 giugno a Belgrado (Serbia), 19 agosto a Samornik in Slovacchia; 3 settembre a Veles (Macedonia). Conclusione a Barcellona il 24 settembre.