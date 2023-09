Sport, sci erba, CdM, Marbach: settima meraviglia di Mazzoncini nello slalom femminile

Primo squillo stagionale in Coppa del mondo per Margherita Mazzoncini nello slalom femminile di Marbach (Svi) che ha aperto la tre giorni di finali di Coppa del mondo.La ventiseienne bellunese di Sospirolo, tesserata per il GTBell1, ha dominato la prima manche nella quale ha messo una seria ipoteca per il successo, e nella seconda le è bastato siglare il quarto tempo per arrivare al traguardo con un tempo di 54″73, che nessuna delle avversarie è stata in grado di avvicinare.L’austriaca Emma Eberhardt, seconda classificata, è arrivata a 10 centesimi, mentre la ceca Eliska Rejchrtova è risalita di un paio di posizioni, agguantando l’ultimo gradino del podio a scapito della connazionale Karolina Rasovska, uscita nella seconda manche. Seguono la slovacca Nikola Frikova e l’altra ceca Sarka Abrahamova.In classifica generale Rejchrtova sale a 550 punti contro i 480 di Abrahamova e i 375 di Hetfleisch, Mazzoncini risale al quinto posto con 350, mentre la graduatoria di specialità premia Rejchrtova.Sfugge il campo maschile il podio invece a Lorenzo Gritti. Il bergamasco, nono a metà gara, ha realizzato il miglior tempo nella seconda, che però gli ha consentito di recuperare una sola posizione, fino alla quarta piazza.Il successo è andato all’elvetico Mirko Hueppi in 49″39 davanti al tedesco Marcel Knapp per soli 8 centesimi, terzo il ceco Martin Bartak a 10 centesimi. Nella top ten è presente anche Daniele Buio, ottavo a 63 centesimi, seguito da Nicolò Pettini undicesimo a 1″30 e Michael Bertagno dodicesimo a 1″29.Squalificato Roberto Cerentin nella prima manche, ritirato Andrea Iori nella seconda. In classifica generale Bartak sale a 600 punti contro i 435 di Gritti, Hueppi è quarto con 435.Sabato 9 settembre sono in programma i giganti, chiusura domenica 10 settembre con i supergiganti.