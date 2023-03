Sport su ghiaccio, curling: a Cortina e Cembra le finali del Campionato italiano di Serie A

Si apre domani un weekend lungo di grande curling. Sabato e domenica infatti, sul ghiaccio di Cortina, sono in programma le semifinali e finali del Campionato italiano di Serie A femminile mentre domenica e lunedì a Cembra si disputeranno le semifinali e finali del Campionato italiano di Serie A maschile.Queste le quattro formazioni pronte a sfidarsi in campo femminile: la Dolomiti Constantini Almaviva (Curling Club Dolomiti), la Mole2020 (ASD Mole 2020 Ice Skating), la Virtus Piemonte Ghiaccio (Virtus Piemonte Ghiaccio) e la Trentino Cembra AF (Associazione Curling Cembra).Queste invece le quattro squadre al maschile: il BiellA (Curling Club Biella), la Renegades (Virtus Piemonte Ghiaccio), la Trentino Curling Cembra (Trentino Curling Cembra) e la Dolomiti Colli Disano (Curling Club Dolomiti).La squadra che trionferà al maschile avrà un importante vantaggio nel Challenge in programma a Brunico l’8 e il 9 marzo tra le prime due classificate nel Campionato Italiano. Tra gli uomini, infatti, la finale del campionato italiano conterà già come una delle cinque partite previste tra le due finaliste.La prima squadra che si aggiudicherà 3 vittorie vestirà la maglia azzurra nel torneo internazionale di Aberdeen, dal 16 al 19 marzo in Scozia, e poi ai Mondiali in Canada dall’1 all’8 aprile.