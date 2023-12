Sport su ghiaccio: Para Ice Hockey, a Padova il secondo Open Day stagionale

Dopo il successo dell’esordio il 28 ottobre, nel weekend appena trascorso il Centro Sportivo Plebiscito di Padova è stato teatro del secondo “Open Day” del para ice hockey italiano, iniziativa organizzata e promossa dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio per dare l’opportunità alle persone con disabilità agli arti inferiori di provare questa splendida disciplina inserita nel programma dei Giochi paralimpici di Milano-Cortina 2026.I partecipanti, a cui è stata fornita tutta l’attrezzatura necessaria, sono scesi sul ghiaccio con gli atleti della Nazionale italiana sotto la guida dell’head coach azzurro Mirko Bianchi. Tecnica, movimenti e anche l’ebrezza di una partitella per provare le emozioni del para ice hockey, far crescere la confidenza con gli attrezzi e aumentare l’affiatamento del gruppo.“Questo secondo Open Day a Padova ha confermato le sensazioni positive che avevamo avuto durante il primo appuntamento di ottobre – spiega il Consigliere Federale Giuseppe Antonucci -. Le sinergie che la FISG ha creato con il Comitato Regionale CIP del Veneto e la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno trovato un concreto riscontro da parte del gestore del Palaghiaccio con un palazzetto che presenta buone caratteristiche per la pratica del para ice hockey. Padova diventerà sempre più un polo per la disciplina e nel corso dei prossimi mesi vi svolgeremo anche alcuni raduni della Nazionale italiana“.In questi appuntamenti sarà replicata la possibilità per gli aspiranti giocatori di unirsi al gruppo tricolore per osservare e imparare dai campioni azzurri così da valutare poi un sempre più concreto coinvolgimento agonistico.Grande entusiasmo e grande volontà da parte di tutti gli attori coinvolti per far sì che Padova diventi un centro di riferimento per questo sport paralimpico e contribuisca ad allargare la base dei praticanti in vista dell’Olimpiade in casa.