Sport su ghiaccio, speed skating, CdM Pista Lunga: Giovannini secondo nella mass start, Peveri quarta

Terza e ultima giornata di gare alla Arena Lowoda di Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, sede della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di pista lunga. In chiave Italia i riflettori erano puntati sulle due mass start.Gli azzurri non hanno tradito le attese, distinguendosi in positivo. Nel settore maschile Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) si è attestato alla piazza d’onore, inchinandosi solo al campione olimpico del format Bart Swings.Il ventinovenne trentino ha quindi conquistato il terzo podio della stagione, dopo il terzo posto di Heerenveen e il successo di Calgary. Il risultato gli consente di restare secondo anche nella classifica di specialità, in piena lotta proprio con Swings.Nella medesima gara, Daniele Di Stefano (Noale Ice) festeggia con un 10° posto il proprio ventiquattresimo compleanno.In campo femminile ennesimo piazzamento di rilievo per Laura Peveri (Fiamme Oro), la quale ha concluso quarta dopo aver lottato per il successo. Purtroppo un contatto con la canadese Ivanie Blondin, giunta seconda, le ha fatto perdere velocità nelle battute finali, precludendole la possibilità di conquistare il primo podio in Coppa del Mondo della carriera.Va rimarcato come la piacentina si sia sempre piazzata quarta o quinta in tutte le cinque mass start disputate nella stagione corrente!Nelle altre gare di giornata, buon 7° posto in 1’10″08 per David Bosa (Fiamme Oro) sui 1000 metri di Division A. Sulla medesima distanza, ma di Division B, è arrivata invece la 17a posizione di Alessio Trentini (V.G. Pergine) con il tempo di 1’11″49.