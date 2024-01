Stadio Franchi: Mazzetti (Fi), gestione sconcertante da parte Pd Firenze

“È sconcertante constatare come sia stato trattato dall’amministrazione Pd di Firenze Rocco Commisso, un imprenditore serio, che ha investito in campo e fuori.A fronte di tanti che se ne vanno, a fronte di una città sempre più vuota e insicura, a fronte anche di un’economia che soffre, Commisso ha rappresentato un’occasione di ricambio e di rinnovamento, che puntualmente non è stata colta, forse pure ostacolata, per pigrizia o miopia”.Comincia così l’affondo di Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.“Il Viola Park, che ho avuto l’onore di visitare grazie all’imprenditorie mio concittadino Nigro della Nigro Costruzioni, è destinato a fare storia – prosegue -: basta dire che rappresenta un modello nuovo – e migliore – per tutto un calcio italiano che non vive anni memorabili; non solo, il Viola Park di Bagno a Ripoli è una vetrina per riportare tutta Firenze al centro dell’attenzione e del dibattito nazionale”.“Dobbiamo in ogni modo possibile aiutare Rocco Commisso e la società viola a uscire dalla palude causata dal PD: mi metto a completa disposizione di una società che ha investito e creato posti di lavoro. Perché c’è una politica che non è contro gli imprenditori e contro le imprese. Noi difenderemo chi fa, chi investe, chi dà lavoro. Come Commisso”, conclude Mazzetti.