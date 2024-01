Su RaiPlay arriva "Skillz", viaggio nei luoghi d’eccellenza italiana che vivono nel futuro

In un momento di cambiamenti sempre più rapidi, le conoscenze digitali sul lavoro sono oggi fondamentali per l’intera popolazione. Per questo Rai, con il Fondo per la Repubblica Digitale, ha sviluppato un progetto dedicato alle competenze necessarie per le attività professionali del futuro. In esclusiva su RaiPlay dal 10 gennaio arriva Skillz, una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali in collaborazione con il Fondo per la Repubblica Digitale rivolta ad un pubblico tra i 15 e i 35 anni.

Martina Socrate è il volto del programma. È lei, la content creator da un milione e seicentomila followers che, in un viaggio nei luoghi d’eccellenza italiana che vivono già nel futuro, guida i telespettatori nei mondi dello spettacolo, dello sport, della tecnologia, dell’arte per scoprire e far conoscere una o più competenze (hard, soft e/o trasversali) necessarie per le professioni di domani.

Dieci le puntate previste nelle quali si parla di: pensiero critico e creatività; conoscenze digitali avanzate; abilità sociali e umane; flessibilità e adattabilità; attenzione ai dettagli; intelligenza artificiale. Nelle varie tappe Martina Socrate incontra diversi professionisti di settore: Carlo Conti che parla di “leadership”, skill essenziale per guidare un team di successo; Vincenzo Schettini, il professore più amato del web, che svela l’importanza della “curiosità” dote imprescindibile per costruire un percorso solido; Antonella Sciutti, bioingegnera dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova che studia l’interazione tra l’essere umano e le macchine, presenta iCub ed evidenzia l’importanza del “pensiero creativo” abilità che aiuta a sviluppare idee nuove e trovare soluzioni innovative; Andrea Soncin, Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio Femminile, che approfondisce i concetti di resilienza e di lavoro di squadra; Federica Ammiraglio, Responsabile Campagne Nazionali Fai (Fondo per l’ambiente Italiano)che spiega tutti gli strumenti di marketing, soprattutto digitali, per ottenere una campagna di successo; Alessio Del Bue, dell’ Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ricercatore esperto di Intelligenza Artificiale e computer vision, due hard skill che saranno sempre più necessarie in futuro in quasi tutti i settori. E ancora: Michela Alfano, controllore del traffico aereo ENAV (Società Nazionale Assistenza Volo) che si sofferma sul problem solving, ossia la capacità di risolvere i problemi in modo efficace e tempestivo; Valerio Cardinali e Guido Guidi, del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia di Pratica di Mare, che sottolineano l’importanza dei Big Data e del Machine Learning, tra le competenze digitali più strategiche per quasi tutti i lavori del domani; Luisa Massaro, Commissario Capo della Polizia Postale di Roma, in prima linea sul fronte della lotta al crimine informatico, che rivela perché la cybersecurity e l’attenzione ai dettagli siano oggi tra le skill più ricercate; Giuseppe Saccà, storico ricercatore che racconta quanto sia importante possedere la capacità di adattarsi ai nuovi strumenti tecnologici e come mettersi nei panni di chi usa i prodotti digitali.

“È molto importante che il Servizio Pubblico sviluppi, insieme a partner qualificati, contenuti su misura per i Giovani Adulti - afferma Maurizio Imbriale, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali – Il progetto SkillZ è stato concepito con questa consapevolezza, ma anche con la consapevolezza che i tempi dell’innovazione sono di gran lunga superiori rispetto ai tempi di adeguamento culturale, formativo e giuridico, e che le soft skill e le competenze digitali devono entrare a far parte di quella “cassetta degli attrezzi” che ogni ragazza e ogni ragazzo devono avere a disposizione per intraprendere i nuovi lavori e quelli che ancora non esistono. Il contrasto al digital divide culturale -conclude Imbriale - è uno dei pilastri del Servizio Pubblico, ma è anche una delle mission del Fondo per la Repubblica Digitale.”

“Imparare, disimparare e tornare a imparare di nuovo: è questa la principale competenza che sarà richiesta nei prossimi anni ai giovani, e non solo, per rispondere a uno scenario di mutamenti sempre più rapidi – sostiene Francesco Profumo, Presidente di Acri e Vicepresidente del Comitato di indirizzo strategico del Fondo per la Repubblica Digitale. Con il fondo per la Repubblica Digitale vogliamo contribuire a fare proprio questo, fornendo competenze digitali e soft skill per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi e l’upskilling e reskilling degli adulti. Anche il programma SkillZ, prodotto da Rai- Radiotelevisione italiana con il Fondo, va in questa direzione e diffonderà storie e testimonianze di chi ha saputo utilizzare al meglio le nuove opportunità offerte dalla transizione digitale.”

Skillz è un programma di Davide Di Stadio e Marina Liuzzi con la regia di Maria Francesca Marcelli.