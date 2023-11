Suicidio assistito: il network "Sui Tetti" incontra Stefano Gheller

"Alcuni amici del network “Ditelo Sui Tetti” sono stati oltre due ore a incontrare Stefano Gheller, che ha chiesto il suicidio assistito in Veneto.Gli abbiamo voluto portare l’abbraccio di tanti altri amici che ammirano il desiderio di vita che sempre testimonia. Abbiamo parlato a lungo anche delle ragioni che, secondo noi, consigliano di non imboccare il crinale dello scarto cui porterebbe una legge come quella proposta da Cappato in Veneto.Abbiamo anche condiviso la necessità che le cure palliative siano davvero per tutti, mentre oggi raggiungono una parte ancora troppa bassa di popolazione.L’incontro umano è davvero la dimensione umanamente più interessante anche per il dialogo più impegnativo. Ora ci rivedremo per Natale, già impazienti per una nuova chiacchierata e per auguri che saranno certamente tanto intensi quanto veri".E' quanto rende noto il network "Ditelo Sui Tetti".