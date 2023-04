Sulmona (Aq): controllo attività vendita e noleggio autoveicoli, scoperto rivenditore abusivo

Particolare attenzione è stata rivolta negli ultimi mesi dalla Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise al controllo delle attività di commercio e noleggio di veicoli.In particolare gli agenti hanno accertato che in una zona periferica di Sulmona era abusivamente esercitata la rivendita di autovetture e autocarri usati, nonostante l’Amministrazione comunale avesse emesso un provvedimento di inibizione dell’attività, non avendo l’immobile la specifica destinazione d’uso commerciale.Nell’area, interamente recintata e sulla quale insiste un capannone, era altresì depositato in forma incontrollata un gran quantitativo di rifiuti, anche speciali, cui era stato dato fuoco dopo averli accumulati in più punti, in chiaro spregio della normativa di settore che prevede tassativamente il conferimento tramite operatori autorizzati.L’inosservanza delle prescrizioni sulla gestione dei rifiuti costituisce violazione di norme penali ed amministrative e, pertanto, l’esito dei controlli sarà segnalato alle autorità competenti, tra cui il Dipartimento dell’A.R.T.A. di L’Aquila ed il Comune di Sulmona.