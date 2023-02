Superbonus, Conte: "Meloni ha fornito dati falsi, in campagna elettorale aveva dato suo sostegno"

"La Meloni ha ripetuto a pappagallo questo costo sulle spalle di ciascun italiano". Così, ai microfoni del programma di Rete 4 "Quarta Repubblica", in onda questa sera, il deputato e leader del M5S, Giuseppe Conte, risponde al premier Giorgia Meloni, secondo cui il Superbonus costa 2.000 euro a cittadino."Con una manipolazione informativa e suggestiva" per cui "anche un neonato sta pagando 2.000 euro. Il dato è completamente falso", precisa Conte. "Ma soprattutto è assolutamente falsa l'impostazione", altrimenti "se la Meloni era consapevole che si tratta di un costo insostenibile", perché, durante la campagna elettorale aveva dichiarato che FdI, Lega e Forza Italia "si impegnavano a sostenere il superbonus e gli altri bonus?".Il Superbonus, prosegue l'ex premier, "non è un costo, ma un investimento che viene portato in detrazione", e grazie all'efficientamento energetico "noi mettiamo in moto un'economia e così è stato", altrimenti "non ci spieghiamo il 6,7 per cento di Pil nel 2021 e il quasi il 4 per cento di Pil nel 2022".Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti riferiscono di un "'buco nel bilancio': è irresponsabile", aggiunge Conte. "Hanno approvato una Nadef e una legge di Bilancio: di questo buco non c'è traccia", fa notare il Presidente del M5S.