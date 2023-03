Superbonus, Patuanelli (M5S): "Puntiamo a riattivare la cessione dei crediti per i soggetti fragili"

"Abbiamo un ministro dell'Economia che sta mostrando una sempre più marcata avversione agli investimenti e alla crescita, con conseguente predilezione per tagli di spesa e scenari da crescita zero.Visto che riteniamo questa ricetta profondamente dannosa per il Paese, ci apprestiamo a depositare emendamenti allo sciagurato decreto legge cessione crediti fiscali, che sta per iniziare il suo iter parlamentare, per provare a recuperare il meccanismo vincente della cessione dei crediti d'imposta non solo legati al superbonus, ma anche agli altri tipi di bonus edilizi".Così, in una nota, Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S in Commissione Bilancio al Senato."In particolare, puntiamo a riattivare il meccanismo della cessione per tutti quei soggetti fragili, come gli incapienti, che oggi sono letteralmente tagliati fuori dalla possibilità di effettuare interventi di efficientamento, e per i beneficiari della Flat tax per autonomi, che non possono usufruire della detrazione e che quindi sono anch'essi fuori dai giochi. Ma puntiamo a recuperare le cessioni anche per gli interventi in zone colpite dal sisma, per gli interventi sugli immobili degli ex Iacp e delle Onlus.Infine proponiamo di reintrodurre l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica effettuati da soggetti con un Isee inferiore a 35 mila euro.Faremo tutto il possibile per restituire al sistema economico un meccanismo che, come confermato anche dell'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso delle audizioni in Senato sull'efficacia dei crediti d'imposta, partendo dall'edilizia residenziale ha prodotto un effetto a cascata sui settori collegati che ha contribuito fino al 40 per cento alla crescita record del 10,7 per cento fatta segnare dal Pil negli ultimi due anni", ha concluso Patuanelli.