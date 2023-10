Teatro: a Lanciano (Ch) il debutto di "Stefano", la piéce di Armando Discepolo

Debutta nel Teatro Studio di Treglio, Lanciano, sabato 7 ottobre, alle 21.00, con replica domenica 8 ottobre, alle 18.00, “Stefano " di Armando Discepolo, con Vito Signorile, Tina Tempesta, Rossella Gesini, Paolo del Peschio e Stefano Angelucci Marino. Una nuova Produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con Teatro del Sangro e Teatro Abeliano di Bari.



Un testo tragicomico, visionario, per raccontare gli italiani senza Patria; una storia cruda, narrata con una lingua bastarda e maschere contemporanee.



Il suo protagonista è un musicista diplomato al Conservatorio di Napoli che arriva a Buenos Aires, come tanti immigrati di inizio Novecento, con la speranza di “trovare l'America”. Il suo desiderio è diventare un musicista famoso, scrivere una grande opera e far piovere sterline. Niente di tutto ciò accade. Le esigenze di una difficile sopravvivenza e i propri limiti come autore fanno tacere la sua canzone. La ricerca dell'ideale, la vocazione artistica e i conflitti familiari sono alcuni dei temi che, tra il tragico e il comico, sono crudamente esposti in quest'opera punto di riferimento del grottesco criollo.



In scena otto maschere antropomorfe ed un particolare codice espressivo nato dalle suggestioni create dai murales e dai “bamboloni” della Boca, il celebre barrio porteño contraddistinto da una forte impronta italiana.