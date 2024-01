Tennis, Atp Brisbane: Matteo Arnaldi approda ai quarti di finale

Il sanremese Matteo Arnaldi approda ai quarti di finale del Brisbane International presented by Evie, torneo Atp 250 in corso sul Greenset Cushion del Queensland Tennis Centre di Brisbane, in Australia.Il tennista azzurro è riuscito a spuntarla contro lo slovacco Lukas Klein, numero 170 del mondo, rimontando in tre set e concludendo il match con i risultati di 6-4, 3-6, 7-5.E' la seconda vittoria in rimonta durante questo torneo per Arnaldi, dopo quella all'esordio contro l'ungherese Marton Fucsovics.Ora, per proseguire il suo cammino in terra australiana, Arnaldi dovrà vedersela contro il russo Roman Safiullin, numero 39 del ranking mondiale, che ha sconfitto il padrone di casa Alexei Popyrin (n. 40 Atp) per 6-7 (9), 6-4, 7-6 (3).