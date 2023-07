Tennis, Bologna: nuovo appuntamento con la Coppa Davis, Italia nel girone con Canada, Svezia e Cile

Bologna si prepara ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis e la nazionale italiana.Dopo l’esordio dello scorso anno, dal 12 al 17 settembre, il palcoscenico della ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno (Bo) ospiterà ancora una volta gli azzurri, impegnati nel Gruppo A con Canada, Cile e Svezia, per uno degli appuntamenti più importanti e attesi nel cartellone di oltre 100 eventi promosso dalla Regione Emilia-Romagna.Un risultato frutto dell’accordo tra Federazione Italiana Tennis e Padel, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, firmato lo scorso anno e valido fino al 2026, che porta all’ombra delle Due Torri uno dei quattro gironi delle fasi finali del più importante torneo al mondo a squadre del tennis maschile.Stamane, presso la sede del Comune di Bologna a Palazzo d’Accursio in Piazza Maggiore, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2023, con la partecipazione di Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel; Stefano Bonaccini, Presidente della Regione; Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport e Bilancio del Comune di Bologna; Filippo Volandri, Capitano della Nazionale Italiana in Coppa Davis e la presenza del sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso.L’Italia di Capitan Volandri esordirà mercoledì 13 settembre alle ore 15 contro i campioni in carica del Canada: un’occasione immediata di riscatto dopo la sconfitta dello scorso anno in semifinale contro i nordamericani, poi vincitori – per la prima volta nella loro storia – dell’ambito trofeo grazie al netto successo in finale sull’Australia. La selezione tricolore tornerà quindi in campo venerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere il proprio girone domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia.– È possibile acquistare i biglietti per le sfide di Davis Cup in programma alla ‘Unipol Arena’di Casalecchio di Reno sul sito di ticketing ufficiale dell’evento, raggiungibile al link https://tickets.italy.daviscup.com/it e sul sito Ticketone.Si ricorda che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e uno sconto del 10% sull’acquisto degli abbonamenti.Da quest’anno, per tutti i tifosi c’è un’ulteriore imperdibile possibilità: a partire da martedì 12 fino a domenica 17, chi ha acquistato un biglietto potrà – nella giornata stessa di validità del proprio tagliando – accedere all’impianto anche la mattina e assistere all’allenamento delle squadre sino alle ore 12:00 (solo del campo principale, i secondari non saranno accessibili al pubblico).– Anche quest'anno, il Gruppo Hera è al fianco della Davis Cup come Regional Partner della manifestazione. Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori ambiente, energia e idrico, con più di 9.000 dipendenti, impegnati ogni giorno nel rispondere ai molteplici bisogni di circa 5 milioni di cittadini localizzati prevalentemente in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana e Abruzzo.Quotata dal 2003, è tra le prime 40 società italiane per capitalizzazione (fa parte dell’indice Ftse Mib) e dal 2020 è entrata nel Dow Jones Sustainability Index, World e Europe.Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha dichiarato: “Un anno fa, riportammo la Davis a Bologna convinti che il mix di passione e professionalità messo in campo grazie ad un magnifico lavoro di squadra con Comune, Regione e Federazione internazionale - che ringrazio -, avrebbero garantito il successo dell’evento. I fatti ci hanno dato ragione e ora siamo pronti a ripetere l’esperienza, anzi a migliorarla, a beneficio di un pubblico che ci auguriamo più numeroso e ugualmente caloroso. La nostra Nazionale riparte dalla semifinale dello scorso anno e ritrova immediatamente il Canada detentore del trofeo: un motivo in più per iniziare questo cammino con il piede giusto, consapevoli di poter arrivare fino in fondo, sperando di aver pagato tutti i conti con la sfortuna”.“E’ per noi motivo di orgoglio tornare a ospitare nella Sport Valley emiliano-romagnola uno dei più prestigiosi appuntamenti dello sport mondiale e del tennis internazionale. Un traguardo importante, frutto di un grande lavoro di squadra tra Federazione, Regione e Comune di Bologna, che non mancherà anche quest’anno di richiamare l’attenzione dei tantissimi appassionati di questa disciplina, bissando e se possibile superando il successo dello scorso anno. Una grande festa dello sport, dunque, che dopo la drammatica alluvione di maggio diventa anche un segnale di fiducia e di ripartenza. E per l’Emilia-Romagna tutta una straordinaria occasione di visibilità e di promozione del territorio”. Così il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.David Haggerty, presidente dell'International Tennis Federation, ha detto: “Siamo molto entusiasti del Gruppo A delle Davis Cup Finals in programma a Bologna quest'anno, sono attesi incontri davvero entusiasmanti. L'evento dello scorso anno ha incarnato tutto ciò che questa fantastica competizione rappresenta: tifosi appassionati, atmosfere elettriche e giocatori che danno tutto per portare una vittoria al loro paese. Non abbiamo dubbi che l'evento quest'anno regalerà le stesse emozioni, motivo per cui siamo così felici di tornare a Bologna. I nostri ringraziamenti vanno alla FITP, al Comune di Bologna e alla Regione EmiliaRomagna per il lavoro che stanno svolgendo per promuovere l'evento e preparare la sede per i primi match in programma il 12 settembre”.Roberta Li Calzi, Assessora Sport e Bilancio del Comune di Bologna, ha dichiarato: “Per il secondo anno consecutivo la Città Metropolitana di Bologna ospita la Coppa Davis, massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, che ci consentirà di assistere ad appassionanti match come nella prima edizione. Un altro grande evento che nel 2022 ha visto la partecipazione complessiva di oltre 20mila persone e che siamo certi avrà una grande risposta della città di Bologna anche il prossimo settembre”.“Il nostro è un gruppo complicato con avversari di assoluto valore a partire dai campioni in carica del Canada, che lo scorso anno ci hanno eliminati in semifinale. Ovviamente, proveremo a prenderci la rivincita. Sarà stimolante affrontarli di nuovo, così come misurarsi con Svezia e Cile, altre sfide interessanti. Abbiamo ancora un paio di mesi prima di tornare sul campo della ‘Unipol Arena’: lo scorso anno Bologna ci ha accolti con grande calore, trasmettendoci tutta la passione per questo sport, per la nazionale e per questa gloriosa competizione. Daremo il massimo anche quest’anno per centrare la qualificazione alle Finals di Malaga”, sono le parole di Filippo Volandri, Capitano della Nazionale Italiana in Coppa Davis.