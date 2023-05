Terrorismo, Conte: "Peppino Impastato e Aldo Moro sono esempi di coraggiosa integrità morale"

"Nel giorno della memoria per le vittime del terrorismo, il pensiero mio e del Movimento 5 stelle a Peppino Impastato e Aldo Moro, esempi di coraggiosa integrità morale.Due uomini che non si sono piegati davanti alla minaccia della violenza mafiosa e politica. A loro il nostro ricordo".Così, in un tweet, Giuseppe Conte, Presidente del M5S.