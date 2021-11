Tessera verde, Lamorgese contro libertà di manifestare: “No green pass sono percentuale rumorosa che crea problemi”

L' assurda dichiarazione della ministra.

Luciana Lamorgese torna alla carica contro coloro che si oppongono legittimamente, ai sensi degli articoli 17 e 21 della Costituzione italiana, alla tessera verde.I no Green pass – sentenzia la numero uno del Viminale, partecipando questa mattina a un convegno a Roma – sono una percentuale rumorosa che crea problemi sui territori". Giustifica poi l’ uso di mezzi violenti nei confronti dei manifestanti pacifici, seduti per terra, molti dei quali stavano pregando il rosario.“Siamo stati anche criticati – rimarca la ministra dell' Interno - come quando, ad esempio, a Trieste sono stati usati gli idranti, ma in quel caso c'era da garantire i diritti dei portuali che volevano lavorare".Tace però su altre occasioni in cui avrebbe dovuto applicare, con tutte le ragioni, tali metodi duri. Pensiamo, ad esempio, ai rave party illegali, permessi senza alcuna restrizione, oppure agli arresti non effettuati di alcuni personaggi pericolosi nella Capitale (scelta che non ha impedito le violenze di Roma, dello scorso 9 ottobre, contro la sede della Cgil e davanti a Palazzo Chigi).Gli agenti preposti alla sicurezza erano impegnati in quel caso – aveva spiegato Lamorgese in Parlamento – a misurare il non meglio specificato “moto ondulatorio” della camionette della polizia.Tale disastro organizzativo si aggiunge ad una politica migratoria disordinata e incoerente, portata avanti dall’ Italia, che non impone alcun certificato sanitario (né l’ obbligo di effettuare i tamponi) a chi sbarca nei porti, a differenza dei residenti nella penisola.