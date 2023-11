Titoli di Stato: Mef, giovedì 9 novembre asta Bot

Il Ministero dell’economia e delle finanze annuncia l’emissione dei Bot in asta giovedì 9 novembre 2023. Si tratta della prima tranche di emissione, con valore dal 14 novembre 2023 al 14 novembre 2024, per un importo pari a 6 miliardi di euro.Al 31 ottobre, sono in circolazione Bot a 6 mesi da 28 miliardi e 267 milioni di euro e Bot a 12 mesi per un importo pari a 97 miliardi e 93 milioni. Il 14 novembre, inoltre, scadranno Bot a 12 mesi per un totale pari a 6 miliardi e 50 milioni di euro.