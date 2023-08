Titoli di Stato: Mef, martedì 29 agosto asta Bot

Il Ministero dell’economia e delle finanze annuncia l’emissione dei Bot in asta martedì 29 agosto 2023 e il relativo calendario delle operazioni di sottoscrizione.Il regolamento sarà attivato giovedì 31 agosto.Nello specifico, saranno rimessi messi all'asta Titoli a 6 mesi, con scadenza il 31/01/2024 (vita effettiva di 5 mesi), per un ammontare pari a 3,5 miliardi di euro, e a 12 mesi, con scadenza prevista il 14/12/2023 (e una vita residua pari a 3 mesi), per un ammontare pari a 2 miliardi di euro.