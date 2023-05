Tommaso Aureli nominato commissario straordinario di Arpa Lazio

Tommaso Aureli, su proposta dell’assessore Elena Palazzo, è stato nominato dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (Arpa).Aureli, 61 anni, già dirigente regionale rimarrà in carica come commissario straordinario fino alla nomina del nuovo direttore generale.