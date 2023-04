Toscana, Sla: Aisla Fi, assegno regionale non basta più, a rischio dignità della vita

“Comprendiamo le difficoltà di bilancio e apprezziamo lo sforzo ma l’assegno per le persone con Sla erogato dalla Regione Toscana rimane largamente insufficiente.L’assegno di 1650 euro al mese per le persone con Sla è fermo da molti anni e oggi non riesce più a coprire i costi, soprattutto dopo i rincari. Le famiglie che si prendono cura delle persone con Sla, che hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24, subiscono continui aumenti e non possono reggere da sole a fronte di spese che arrivano anche a oltre 2000 euro solo per l’assistenza domiciliare, senza conteggiare il resto.Così facendo, non c’è più garanzia di dignità della vita. Ci aspettavamo di più anche perché abbiamo spinto e sollecitato più volte la Regione. La domiciliarità dev’essere adeguatamente sostenuta”.Così in una nota Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze.