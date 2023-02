Trasporti, Salvini: "Sono soddisfatto per l'avanzamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera"

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si dice soddisfatto per la prosecuzione dei lavori della nuova linea ferroviaria che collegherà Ferrandina a Matera.In una nota, il Mit ha fatto sapere che sono stati aggiudicati i lavori per costruire la nuova linea.“Vogliamo sbloccare, accelerare, rispettare i tempi e migliorare le infrastrutture da Sud a Nord con particolare attenzione per le aree che in passato hanno avuto meno interventi proprio come la Basilicata. Intendiamo invertire la tendenza”, ha detto il Ministro.