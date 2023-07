Turismo, best beaches 2023: le top 50 spiagge italiane più amate quest’anno

Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia. Non esistono italiane e italiani che non passino almeno una giornata al mare durante l’estate e anche questa stagione non fa eccezione: ma quali sono le spiagge più apprezzate?Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 50 spiagge italiane del 2023, utilizzando i dati di Instagram e TikTok.Una delle spiagge simbolo della Puglia, quella di Porto Selvaggio in località Nardò sembra essere la più amata delle spiagge italiane con oltre 63000 visualizzazioni su Instagram e addirittura oltre 3 milioni di su TikTok, precedendo la spiaggia di Boccadasse in Liguria che di view ne ha quasi 130 mila su Instagram ma 1,8 milioni su TikTok, e Porto Pino, frazione del comune di Sant'Anna Arresi, in provincia del Sud Sardegna in Sardegna.Completano la top 5 San Pietro in Bevagna, facente parte del comune di Manduria in Puglia e Mari Pintau, nel Golfo di Cagliari.Ad avere un numero impressionante di spiagge nella top 50 è la Sardegna che ne piazza ben 39 su 50 in classifica di cui ben 7 in top 10. Oltre alle già menzionate Porto Pino e Mari Pintau, anche Porto Giunco, Su Giudeu, Punta Molentis, S’Archittu e Cala Domestica a conclusione della top 10. Seguono ben distaccate Puglia e Liguria con 3 spiagge ciascuna; se per la prima si aggiunge alle due spiagge già menzionate anche la Spiaggia del Frascone in località Porto Cesareo, per la Liguria, oltre alla menzionata Boccadasse, anche Bonassola e Varigotti.Una spiaggia in meno per la Toscana, rappresentata da due spiagge dell’Isola d’Elba: si tratta Spiaggia della Padulella in località Portoferraio, e dalla Spiaggia di Cavoli, in località Campo nell’Elba. Una spiaggia ciascuna per Marche, Calabria e Abruzzo.La classifica completa delle top 50 spiagge con i dati intermedi e le rispettive località sono disponibili sul sito di Holidu.