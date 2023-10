Tv: su Rai1 arriva "House of Gucci"

Basato sul romanzo della giornalista di moda Sara Gay Forden, intitolato “La saga dei Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine", il film “House of Gucci” diretto da Ridley Scott, è proposto in prima visione stasera alle 21.25 su Rai 1.È il 1970 quando l’erede di una delle più importanti firme dello stile italiano incontra la sua futura moglie: Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani si sposeranno pochi mesi dopo contro il volere della famiglia di lui.Con gli anni la donna acquisisce sempre più potere sul coniuge e sull’azienda, fino a decidere di commissionare l’omicidio del marito, nel 1995.Interpretato da un cast stellare che vede Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, il film è nello stile corale del regista di “Blade Runner” e “Il gladiatore” che stavolta punta il suo occhio sull’Italia e il mondo dell’alta moda.Con “House of Gucci” Rai 1 inaugura una grande stagione di cinema, con tante prime visioni.